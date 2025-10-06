Nam sinh viên tự nhốt mình trong căn nhà hoang để “phục vụ điều tra"

Công an xã Phùng Nguyên (tỉnh Phú Thọ) vừa giải cứu thành công em Đ. (18 tuổi, sinh viên đại học) thoát khỏi âm mưu lừa đảo, “bắt cóc online” nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh sát, Đ. nhận được điện thoại của một người tự xưng là nhân viên giao hàng, nói có bưu kiện cần gửi. Sau đó, đối tượng này kết nối Zalo và giả danh cán bộ công an thông báo Đ. là nghi can trong vụ án rửa tiền.

Đối tượng yêu cầu em Đ. phải chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản để “chứng minh trong sạch” và cung cấp số điện thoại gia đình cũng như tuyệt đối không được nói với ai.

Đến trưa ngày 1/10, nhóm đối tượng gọi điện yêu cầu Đ. duy trì kết nối qua Zoom, hướng dẫn đến căn nhà bỏ hoang và tự nhốt mình trong đó để “phục vụ điều tra”.

Nam sinh viên tự nhốt mình trong căn nhà bỏ hoang ở xã Phùng Nguyên để "phục vụ điều tra", "chứng minh trong sạch" theo yêu cầu của đối tượng giả danh công an (Ảnh: Công an xã Phùng Nguyên).

Trong thời gian đó, gia đình Đ. nhận được điện thoại từ số máy lạ thông báo đang bị khống chế, sắp đưa em Đ. sang Campuchia. Các đối tượng này yêu cầu gia đình phải chuyển 100 triệu đồng để chuộc người.

Lo sợ Đ. bị bắt cóc, gia đình em đã chuẩn bị 30 triệu đồng mang đến ngân hàng để chuyển tiền theo hướng dẫn, đồng thời trình báo Công an xã Phùng Nguyên.

Ngay lập tức, công an nhận định đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn “bắt cóc online”, nên trấn an tinh thần gia đình và phối hợp với lực lượng liên quan tìm kiếm nạn nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau thời gian ngắn Công an xã Phùng Nguyên xác minh được vị trí em Đ. đang bị các đối tượng lừa đảo khống chế qua điện thoại, ép đến một ngôi nhà bỏ hoang trên địa bàn, rồi tự nhốt mình trong đó.

Công an khuyến cáo người dân đặc biệt cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn có nội dung “bắt cóc người thân để đòi tiền chuộc”. Đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhằm lợi dụng tâm lý lo sợ, hoang mang của gia đình nhằm chiếm đoạt tài sản. Khi gặp trường hợp tương tự, người dân không được làm theo yêu cầu của kẻ xấu, đồng thời báo ngay cho cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời.