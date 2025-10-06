Vụ lật tàu trên sông Lô: Tìm thấy thi thể người chồng

Thông tin với phóng viên Dân trí, anh Hà Minh Tân, Đội trưởng Đội Cứu hộ - Cứu nạn 0 đồng Phú Thọ, cho biết trưa 6/10 đã tìm thấy thi thể ông Đ.V.T. (SN 1965, trú ở thôn Yên Hòa, xã Sơn Đông, Phú Thọ). Toàn đội đang dốc sức tìm kiếm thi thể bà P.T.M., SN 1970, vợ ông T..

Đây là hai vợ chồng gặp nạn trong vụ lật tàu chở hàng đêm 2/10 trên sông Lô, gần cầu Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Thi thể ông Đ.V.T. được tìm thấy cách vị trí lật tàu khoảng 4-5km (Ảnh: Minh Tân).

Sau khi tàu chìm hôm 2/10, người nhà ông Đ.V.T. gọi điện thoại cầu cứu Đội Cứu hộ - Cứu nạn 0 đồng Phú Thọ. Ngay lập tức, anh Tân và toàn đội triển khai lực lượng và phương án tìm kiếm người xấu số.

Khu vực tìm thấy thi thể ông T. cách vị trí tàu bị lật khoảng 4-5km xuôi về phía cầu Vĩnh Thịnh. "Chúng tôi đang dồn toàn lực để tìm nốt thi thể bà M.", anh Tân nói.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, do ảnh hưởng mưa lũ và hoàn lưu bão số 10 (Bualoi), mực nước sông Lô dâng cao, lòng sông nhiều ghềnh đá tạo dòng chảy phức tạp, nước xoáy nguy hiểm.

Từ chiều 3/10, Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc ra thông báo cấm tất cả phương tiện thủy lưu thông trên tuyến sông Lô (trừ phương tiện làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, điều tiết, chống va trôi, hướng dẫn bảo đảm giao thông).

Chủ các phương tiện, công trình trên sông phải di chuyển vào nơi an toàn, neo buộc chắc chắn, cắt cử người trông coi, theo dõi dự báo thủy văn thường xuyên.