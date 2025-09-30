Nam sinh viên bị ép xin 350 triệu đồng để “chứng minh thu nhập đi du học”

Ngày 30/9, Công an phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết đã kịp thời ngăn chặn một vụ “bắt cóc online” xảy ra trên địa bàn.

Thủ đoạn của các đối tượng là chiếm quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội, dựng lên kịch bản giả để tống tiền gia đình nạn nhân.

Công an làm việc với nam sinh viên bị “bắt cóc online” (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, Công an phường Hải Châu và Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Đà Nẵng, nhận tin báo về việc một nam sinh viên 18 tuổi mất tích, nghi bị "bắt cóc online".

Ngay sau đó, tổ công tác phòng chống tội phạm đã vào cuộc xác minh. Chỉ sau 2 tiếng truy xét, Công an phường Hải Châu phát hiện nam sinh viên đang ở một nhà nghỉ trên địa bàn, tự chặn hết mọi liên lạc và định vị.

Qua đấu tranh, lực lượng công an xác định thủ đoạn của nhóm đối tượng lừa đảo là thao túng tâm lý, buộc bị hại phải cung cấp tài khoản Zalo, Facebook để chúng điều khiển và yêu cầu bị hại tham gia Zoom video, dàn dựng hình ảnh như bị bắt cóc, đồng thời kiểm soát toàn bộ điện thoại để ngăn nạn nhân liên lạc với gia đình.

Mục đích chính của nhóm lừa đảo là ép sinh viên này xin 350 triệu đồng từ cha mẹ, với lý do chứng minh thu nhập đi du học. Khi gia đình không đồng ý, nhóm này chiếm quyền tài khoản Zalo, gửi video giả mạo nhằm tống tiền dưới hình thức “chuộc con”.