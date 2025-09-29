Giam lỏng con bạc để ép trả nợ

Ngày 29/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Công an xã Thăng An, kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ việc có dấu hiệu bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại nhà nghỉ N.H., xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, ngày 24/9, Zhang Kai (SN 1996, quốc tịch nước ngoài) đến khu vui chơi có thưởng tại xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng, để đánh bạc.

Các đối tượng He Kai, Wang Shao Bo, Wang Jun đang bị tạm giữ (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Quá trình chơi, Zhang Kai vay 200.000 nhân dân tệ (khoảng 740 triệu đồng) từ đối tượng He Kai (SN 1979, quốc tịch nước ngoài).

Sau khi thua sạch số tiền vay, Zhang Kai bị nhóm của He Kai gồm các đối tượng Wang Jun (SN 1995, quốc tịch nước ngoài); Wang Shao Bo (SN 1985, quốc tịch nước ngoài) khống chế, đưa về nhà nghỉ N.H. để canh giữ, buộc nạn nhân gọi điện về cho người thân ở Trung Quốc trả nợ mới được thả.

Quá trình bị “giam giữ”, Wang Jun chịu trách nhiệm mua đồ ăn và thức uống, Wang Shao Bo theo dõi, không để nạn nhân bỏ trốn, còn He Kai thường xuyên đến thúc ép Zhang Kai liên lạc với gia đình.

Đáng chú ý, dù không bị hành hung nhưng Zhang Kai hoàn toàn bị tước đoạt quyền tự do.

Đến khoảng 19h ngày 25/9, qua kiểm tra hành chính, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng, đã phát hiện và giải cứu nạn nhân, đồng thời bắt giữ Wang Shao Bo, Wang Jun ngay tại hiện trường. Đối tượng cầm đầu He Kai cũng bị truy bắt đưa về trụ sở để điều tra.

Phòng Cảnh sát hình sự đã áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với He Kai, Wang Shao Bo, Wang Jun để điều tra về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.