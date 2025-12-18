Mâu thuẫn trên mạng, 2 nhóm thanh niên ở TPHCM đánh nhau gần cầu Ba Son

Ngày 18/12, cơ quan chức năng đã mời nhóm người chặn xe, đuổi đánh 3 thanh niên ở gần cầu Ba Son, phường An Khánh, lên làm việc.

Bước đầu, nhà chức trách xác định hai nhóm liên quan vụ việc là nhóm của T. (SN 2004, ngụ phường Bình Trị Đông) và nhóm của H. (SN 2007, ngụ phường Bình Hòa). Hai bên xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội từ trước.

Nhóm thanh niên cầm hung khí xô xát ở gần cầu Ba Son (Ảnh: Cắt từ clip).

Đến rạng sáng 14/12, trong lúc đi chơi ở khu vực gần cầu Ba Son, phường An Khánh, H. nhìn thấy T. nên chạy xe máy đến nói chuyện, sau đó hai bên xảy ra xô xát. Khi ẩu đả, H. dùng hung khí tấn công làm T. bị thương.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nhóm người lời qua tiếng lại rồi rượt đuổi nhau trên đường. Vụ việc xảy ra tại giao lộ D6 - N11, gần cầu Ba Son (phường An Khánh).

Theo anh N., 3 người bạn của anh đi trên hai xe máy thì bị một nhóm người chặn đường, đuổi đánh. Vụ việc khiến một người bị thương ở lưng, phải nhập viện khâu 5 mũi.

Công an phường An Khánh đang phối hợp với các đơn vị liên quan đấu tranh để làm rõ hành vi của những người liên quan.