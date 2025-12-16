Cảnh sát tìm ra nhóm thanh thiếu niên đại náo đường phố ở TPHCM

Ngày 16/12, Công an xã Minh Thạnh, TPHCM, củng cố hồ sơ để xử lý nhóm 8 thanh thiếu niên (13-18 tuổi) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, qua theo dõi và nắm bắt trên không gian mạng xã hội, Công an xã Minh Thạnh phát hiện một số tài khoản Facebook, TikTok đăng tải các clip về một nhóm điều khiển xe máy với tốc độ cao, la hét, nằm trên yên, quệt chân chống xuống đường...

Nhóm thiếu niên quệt chân chống xuống đường tạo thành tia lửa (Ảnh: Phạm Diện).

Qua xác minh, công an xác định nhóm này dưới 18 tuổi, đang sinh sống ở xã Minh Thạnh, có liên quan đến vụ việc.

Làm việc với cơ quan chức năng, nhóm thanh thiếu niên đã thừa nhận hành vi và khai báo sự việc có tính bộc phát. Thời điểm nhóm thanh thiếu niên thực hiện những hành động trên vào tối 11/12, trên đường ĐT744, ấp Hòa Thành, và ĐT749B, ấp Hoà Lộc, xã Minh Thạnh.

Cả nhóm đã sử dụng điện thoại để quay lại các clip rồi đăng tải lên mạng xã hội với mục đích giải trí.