Bắt tạm giam 3 cán bộ thú y liên quan vụ thịt lợn nhiễm dịch tả

Chiều 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 3 cán bộ Thú y về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Thịt heo bệnh được đóng dấu an toàn để đưa ra thị trường (Ảnh:CTV).

Các đối tượng bị bắt giữ bao gồm, Phan Ngọc Toại (SN 1977, trú tại xã Xà Phiên, TP Cần Thơ), chuyên viên Trạm Chăn nuôi - Thú y khu vực XIII, Chi cục Chăn nuôi - Thú y TP Cần Thơ; Lê Quốc Nhiên (SN 1979, trú tại xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ), nhân viên Thú y kiểm soát giết mổ và Phạm Hồng Phúc (SN 1980, trú tại xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ), viên chức Trạm Chăn nuôi - Thú y khu vực XIII, Chi cục Chăn nuôi - Thú y TP Cần Thơ.

Trước đó, ngày 15/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ phối hợp các đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra cơ sở giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ (ở xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một con lợn đã được giết mổ, đóng dấu kiểm dịch và đang chuẩn bị vận chuyển ra chợ Vĩnh Viễn để tiêu thụ, với tổng trọng lượng 120kg.

Kết quả test nhanh và trưng cầu giám định mẫu thịt từ cá thể lợn này cho thấy dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Qua làm việc, đoàn kiểm tra xác định cá thể lợn này thuộc sở hữu của bà T.H.C, người kinh doanh thịt lợn tại chợ Vĩnh Viễn.

Mở rộng điều tra, đoàn kiểm tra đã thu mẫu và thực hiện giám định đối với số thịt lợn nóng, thịt lợn ướp lạnh tại hai sạp thịt ở chợ Vĩnh Viễn.

Kết quả cho thấy có 10/12 mẫu dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy hơn 840kg thịt lợn nhiễm bệnh theo đúng quy định.