Mua hơn 1.700 viên thuốc lắc từ Campuchia, thanh niên lĩnh 20 năm tù

Ngày 29/9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Hoàng Duy Quang (22 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) 20 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, cuối tháng 12/2024, Quang thuê xe từ Biên Hòa (Đồng Nai) đến cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Tây Ninh), sau đó đi đường tiểu ngạch sang Campuchia đánh bạc. Tại casino, Quang quen một thanh niên tên Tý (chưa rõ lai lịch). Người này đưa cho Quang sử dụng ma túy dạng thuốc lắc và báo giá 350.000 đồng/viên.

Quang tại TAND tỉnh Tây Ninh (Ảnh: Kiên Định).

Quang sau đó dùng 100 triệu đồng mua hơn 1.700 viên thuốc lắc, được giao trước 80 viên. Số ma túy này Quang sử dụng và chia cho một số người bạn. Rạng sáng 5/1, Quang cùng Tý đến khu vực chợ BaVet (tỉnh Svay Rieng, Campuchia) nhận số ma túy còn lại từ một người lạ.

Quang chia số ma túy thành 2 gói, giấu trong áo, rồi thuê xe quay về khu vực cửa khẩu. Khoảng 11h30 cùng ngày, khi đi qua Trạm Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Quang bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Kết quả giám định cho thấy số ma túy Quang cất giấu là 1.713 viên thuốc lắc, tổng khối lượng 783,38g, loại MDMA.