Mua dâm xong dùng khăn siết cổ, cướp tài sản "gái bán hoa"

Ngày 18/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm giam Nguyễn Văn Vũ (SN 2003) để điều tra về tội Cướp tài sản.

Bị can Nguyễn Văn Vũ (Ảnh: CTV).

Tại cơ quan điều tra, Vũ khai, ngày 13/1, sau khi sử dụng ma túy, Vũ điều khiển mô tô đi kiếm người để mua dâm.

Khi đến đoạn đường quốc lộ 80, thuộc xã Tân Dương, Vũ gặp một phụ nữ 37 tuổi, trú tại tỉnh Vĩnh Long. Hai bên thỏa thuận giá cả rồi đến một nhà nghỉ trên địa bàn xã để thuê phòng.

Sau khi giao dịch xong, lợi dụng lúc người phụ nữ mở cửa phòng để hỏi mật khẩu wifi để chuyển tiền, Vũ dùng khăn siết cổ nạn nhân từ phía sau cho đến khi bất động, đối tượng lấy điện thoại và 500.000 đồng rồi rời khỏi hiện trường.

Một lúc sau, người phụ nữ tỉnh dậy đã báo lễ tân nhà nghỉ và cùng người dân truy đuổi, bắt giữ Vũ giao cho công an.

Qua kiểm tra nhanh, Vũ dương tính với chất ma túy.