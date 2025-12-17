Mua bán vũ khí quân dụng dưới vỏ bọc "dụng cụ thông bồn cầu"

Ngày 17/12, Công an tỉnh Sơn La cho biết, các đơn vị nghiệp vụ mới tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của đối tượng Vi Văn Duy (34 tuổi, trú tại xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh) có dấu hiệu mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng trên không gian mạng (Facebook, Zalo, TikTok).

Tang vật thu giữ gồm 7 khẩu súng dạng nén hơi và gần 130 hộp linh kiện súng dạng nén hơi, 110 túi đạn bi sắt và nhiều linh kiện khác nghi là vũ khí quân dụng.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La tiếp nhận nguồn tin tội phạm có dấu hiệu mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng trên không gian mạng (Facebook, Zalo, TikTok).

Đối tượng Vi Văn Duy tại công an (Ảnh: Cao Thiên/Công an Sơn La).

Các đối tượng bán hàng ngụy trang với tiêu đề rao bán “dụng cụ thông bồn cầu”, tuy nhiên nội dung trong video là các khẩu súng bằng kim loại đã được lắp hoàn chỉnh và bắn thử.

Qua xác minh liên quan đến 4 đối tượng gồm: Quàng Văn Chom (36 tuổi); Bàn Văn Bình (21 tuổi); Bàn Văn Tâm (46 tuổi); Lừ Văn Định (36 tuổi, cùng trú tỉnh Sơn La). Vật chứng thu giữ gồm 4 khẩu súng nén hơi, kết luận giám định xác định thuộc vũ khí quân dụng.

Vụ việc đang được Công an Sơn La tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.