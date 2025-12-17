Hai anh em cầm hung khí truy sát tại quán nhậu khiến 3 người thương vong

Ngày 17/12, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cơ quan chức năng điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại quán nhậu khiến 3 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h cùng ngày, 2 nhóm thanh niên ngồi ăn uống tại quán B.O., đường Hùng Vương, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai thì xảy ra mâu thuẫn.

Một đối tượng cầm mã tấu đe dọa nhân viên và khách hàng trong quán nhậu (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau đó, 2 đối tượng về lấy dao, mã tấu, bình xịt hơi cay rồi trở lại quán nhậu B.O. truy đuổi, chém nhiều người, gây ra cảnh náo loạn cả khu vực.

Hậu quả, M.V.H. (SN 2007, trú tại phường Hội Phú, Gia Lai) tử vong. Hai nạn nhân khác là N.H.T.H. (SN 1997) và N.T.T.N. (SN 2007), cùng trú phường Pleiku, Gia Lai, bị thương, đang được điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án (Ảnh: Phạm Hoàng).

Đến 10h45 cùng ngày, 2 đối tượng gây án là Phan Văn Thuận (SN 1995) và Phan Văn Hòa (SN 2001), cùng trú tại xã Ia Hrung, Gia Lai, đã đến cơ quan công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Thuận và Hòa là anh em ruột. Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra vụ án.