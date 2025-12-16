Kẻ thảm sát 3 người trong một gia đình bị khởi tố thêm tội danh

Ngày 16/12, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố thêm tội danh đối với bị can Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) - kẻ đã dùng dao sát hại khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong.

Trước đó, Thuận đã bị khởi tố về tội Giết người và Cướp tài sản.

Bị can Nguyễn Nam Đại Thuận bị khởi tố thêm tội danh (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, sau khi dùng dao tấn công khiến 3 người tử vong, một người bị thương nặng, Thuận đã cướp điện thoại cùng 6 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trên đường di chuyển, Thuận dùng dao khống chế, đe dọa tấn công rồi cướp xe máy cùng 2 điện thoại di động của một phụ nữ đi đường.

Bị can Thuận đã sử dụng dao thuộc danh mục có tính sát thương cao để xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác là hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đủ yếu tố cấu thành tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Do đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bổ sung quyết định khởi tố thêm tội danh đối với bị can Nguyễn Nam Đại Thuận.

Hiện trường vụ án mạng do Thuận gây nên (Ảnh: Trương Nguyễn).

Như Dân trí đưa tin, rạng sáng 13/9, Thuận dùng dao sát hại chị N.T.K.H. (33 tuổi), bà T.T.D. (55 tuổi, mẹ chị H.), anh B.V.N. (23 tuổi, em chị H.). Riêng cháu T.T.P. (13 tuổi, con trai riêng của chị H.) bị thương nặng.

Sau khi gây án, Thuận rời khỏi hiện trường và dùng dao khống chế cướp xe máy, điện thoại của người đi đường.

Bị can Thuận nhanh chóng bị lực lượng công an bắt giữ vào khoảng 8h30 cùng ngày.

Tại cơ quan công an, Thuận khai nhận đã chung sống với chị H. có chung với nhau con nhỏ 3 tuổi và cùng sinh sống tại nhà mẹ của chị H. ở phường Thành Nhất.

Quá trình chung sống, đôi bên thường xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Gần đây, Thuận không được cho sống cùng nhà với chị H. nên sinh ra thù hằn và nảy sinh ý định sát hại cả gia đình chị H. để trả thù.