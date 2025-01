Mr Pips và những "cú lừa" dạy làm giàu

"Người giàu thì mới rảnh, rảnh để ngồi đếm tiền".

Câu nói trên được Mr Pips - Phó Đức Nam - nói trong một clip đăng tải hồi tháng 8/2024, trên kênh TikTok dạy làm giàu, kiếm tiền từ những sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán. Hai tháng sau, Nam bị bắt.

Thay vì ngồi trên mui xế hộp siêu sang, căn hộ tiền tỷ, Nam giờ ngồi trong buồng tạm giam, còn tiền, vàng, tài sản... của anh ta lần lượt được "đếm" bởi lực lượng chức năng.

"Bộ máy" của Nam

Phó Đức Nam sinh năm 1994, tại phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau khi tốt nghiệp THPT, Phó Đức Nam là một trong ba người trên thế giới được nhận học bổng toàn phần tại một trường đại học ở Singapore, chuyên ngành học về công nghệ thông tin.

Nam có khả năng nói tiếng Anh lưu loát, có chứng chỉ IELTS 8.5. Ở tuổi 27, Nam hợp tác với Lê Khắc Ngọ (khi đó 31 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) và một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ để bắt đầu xây dựng một "chiếc bẫy" tinh vi, hoàn hảo.

Khi đó, Nam, Ngọ và đối tượng người ngoại quốc chỉ đạo 7 đối tượng khác ở Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" làm "bình phong" để tuyển dụng nhân viên hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh.

Trong thời gian ngắn, bộ máy của Nam có tới khoảng 1.000 nhân viên, làm việc từ 8h đến 21h hàng ngày. Các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.

Trang TikTok của Nam (Ảnh: Chụp màn hình).

Công an Hà Nội cho biết, các trang mạng này đều đã được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng của các đối tượng quản lý; mỗi sàn giao dịch đều được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới hiện nay.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Marketing, Tele Sale, tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán... để dụ dỗ, lôi kéo các khách hàng tham gia.

Bộ máy của Nam được phân cấp, với nhiều bộ phận như: Kế toán, nhân sự, bộ phận IT, bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng...

Các bộ phận trong công ty thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ lẫn nhau, tiếp xúc với khách hàng thông qua các mạng xã hội như Zalo, Telegram... để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của các đối tượng là cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định.

Phó Đức Nam khi bị bắt (Ảnh: T.A.).

Khách hàng sẽ được đưa vào các nhóm trò chuyện riêng tư, được hướng dẫn, tư vấn "đánh" các lệnh mua bán, kích thích nạp tiền, sử dụng "đòn bẩy" (vay) để con mồi "cháy" tài khoản. Trước khi để bị hại bị "cháy", chúng thả những "miếng phomai" là các giao dịch có lãi thật, nhưng ít tiền, để nhà đầu tư bị mê hoặc, kích thích và "tất tay".

Chưa dừng lại ở đó, khi khách hàng đã hết tiền, các đối tượng lại cung cấp các thông tin sai sự thật để nhà đầu tư có niềm tin, chuyển thêm tiền để "gỡ". Đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính, các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển.

Đến tháng 12/2024, hơn 2.600 người được nhà chức trách xác định là bị hại, bị chiếm đoạt tài sản, với tổng số tiền đã nạp lần đầu là khoảng 50 triệu USD.

Khi sự giàu sang bị "bóc mẽ"

Để thu hút được nhiều "con mồi", Mr Pips, Mr Hunter tận dụng triệt để mạng xã hội TikTok và Facebook. Hai đối tượng này thường xuyên đăng tải các clip chia sẻ về kinh nghiệm đầu tư, cách kiếm tiền, dạy cách làm giàu.

Nhằm chứng minh cho các hoạt động đầu tư của bản thân đem về lãi suất lớn, Nam khoe tiền, khoe siêu xe, chia sẻ về cuộc sống "thượng lưu", xa hoa, giàu có. Trong các clip, Mr Pips đều nói rằng số tài sản này đều có được từ việc đầu tư, từ đó kêu gọi mọi người tham gia vào hệ thống của anh ta.

Mr Pips dần trở thành thần tượng giới trẻ, "idol" trong làm giàu, kinh doanh tài chính.

Chiếc Rolls-Royce của Mr Pips (Ảnh: Hải Nam).

B.N.L. (22 tuổi, ở Quảng Ninh, sinh viên đại học FPT) là một trong những người đã "sập bẫy" từ những clip trên của Nam.

Theo trình báo, qua tìm hiểu trên Facebook và TikTok, L. biết tới Phó Đức Nam là chuyên gia về đầu tư chứng khoán, thường xuyên đăng những video, hình ảnh về siêu xe, đồng hồ và nhà ở đắt tiền. L. nảy sinh mong muốn bản thân mình cũng được như Nam.

Khoảng đầu tháng 6, L. nhắn tin cho Phó Đức Nam qua Facebook để kết bạn và làm quen nhằm mục đích tìm hiểu về các sàn Nam đang đầu tư. Phó Đức Nam giới thiệu L. đầu tư cổ phiếu thông qua sàn tên là JPexchange.com và hướng dẫn nam sinh viên mua các mã cổ phiếu như NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI...

Sau đó, L. đã thực hiện tổng cộng 37 giao dịch chuyển tiền từ tài khoản cá nhân vào sàn chứng khoán của Phó Đức Nam, sau đó bị "cháy" tài khoản. Tổng số tiền L. bị lừa đảo chiếm đoạt là 8 tỷ đồng.

Khi bị bắt, những tài sản trên bị cơ quan điều tra tạm giữ, phong tỏa và gây rúng động dư luận khi giá trị khối tài sản quá khủng của "siêu lừa" Mr Pips.

Những chiếc siêu xế hộp của Phó Đức Nam (Ảnh: Hải Nam).

Cụ thể, quá trình điều tra, nhà chức trách thu giữ, phong tỏa 316 tỷ tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng; 69 tỷ đồng, 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC; 246kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe, 7 mô tô hạng sang, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương... Bên cạnh đó, nhà chức trách đã phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.

Cuối tháng 12, Công an Hà Nội tiếp tục tạm giữ thêm một ô tô hiệu Mercedes, 12 tỷ đồng trong tài khoản, 18 chung cư, bất động sản trị giá khoảng 100 tỷ đồng, truy thu thêm 500.000 USD trong tài khoản ngân hàng tại Singapore của Nam.

Tổng giá tài sản Công an Hà Nội đã thu giữ được là khoảng 5.300 tỷ đồng.

Tại cuộc họp báo của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết rất nhiều tài sản khác của Mr Pips và đồng bọn cất giấu ở nước ngoài đã được phát hiện. Thời gian tới, Công an TP Hà Nội sẽ phối hợp với VKSND tối cao, đề nghị tương trợ tư pháp ở nước ngoài để thu hồi triệt để tài sản.