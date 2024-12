Vụ Mr Pips: Thu giữ thêm 18 bất động sản, 500.000 USD gửi ở Singapore

Chiều 26/12, tại buổi họp báo của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin thêm về quá trình điều tra chuyên án bắt giữ Phó Đức Nam (tức Mr Pips).

Theo Thiếu tướng Tùng, sau khi triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam cầm đầu, cơ quan điều tra đã tiến hành các biện pháp để thu hồi triệt để tài sản.

Qua đó, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ thêm một ô tô hiệu Mercedes, 12 tỷ đồng trong tài khoản, 18 chung cư, bất động sản trị giá khoảng 100 tỷ đồng. Tổng giá trị tài sản Công an Hà Nội đã thu giữ được là khoảng 5.300 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng truy thu thêm 500.000 USD trong tài khoản ngân hàng tại Singapore của Nam.

Thiếu tướng Tùng cho biết rất nhiều tài sản khác của Mr Pips và đồng bọn cất giấu ở nước ngoài đã được phát hiện. Thời gian tới, Công an TP Hà Nội sẽ phối hợp với VKSND Tối cao, đề nghị tương trợ tư pháp ở nước ngoài để thu hồi triệt để tài sản.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin về vụ án Mr Pips (Ảnh: H.N.).

Trước đó, theo Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội), sau khi thành lập hàng chục văn phòng tại Việt Nam, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) và nhóm người nước ngoài thiết lập các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế giả mạo, có giao diện giống các sàn quốc tế như GTMX, ALPHA, TRDING, IQX...

Các sàn này được Nam và đồng bọn lập trình có đòn bẩy tài chính lớn (từ 20 đến 1.000 lần số tiền khách nạp), luôn thắng - tức là tài khoản nhà đầu tư chắc chắn sẽ "cháy" khi đặt lệnh.

Để thao túng được bị hại, các đối tượng cho nhà đầu tư hưởng lãi ở những khoản đầu tư đầu tiên, ít tiền. Chúng hướng dẫn bị hại rút những khoản lợi nhuận nhỏ để gây dựng lòng tin, sự uy tín.

Sau đó, nạn nhân càng nạp tiền, càng đặt lệnh thì càng nhanh "cháy" tài khoản.

Đến nay, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 31 bị can về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Không tố giác tội phạm, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Với riêng Lê Khắc Ngọ, Công an thành phố đã phối hợp Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) ra quyết định truy nã quốc tế.

Cơ quan điều tra yêu cầu những người liên quan đến hành vi phạm tội của các sàn giao dịch, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản khẩn trương ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Đồng thời, nhà chức trách đề nghị những người là bị hại cần trình báo với Phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành trên toàn quốc hoặc Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội (số 90 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội; số điện thoại: 0886.882.338).