Nổ súng đánh ghen, cướp xe máy tình địch ở TPHCM

Ngày 2/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang điều tra vụ án cướp tài sản xảy ra tại khu vực bờ sông Sài Gòn, phường An Phú Đông.

Theo điều tra ban đầu của công an, chiều 27/10/2024, do nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, Nguyễn Chí Tâm đã hẹn đối phương ra gặp để nói chuyện. Trước khi đi, Tâm cầm theo khẩu súng, rủ thêm Lê Văn Cường và Phạm Ngọc Lung cùng đến điểm hẹn.

Người đàn ông nổ súng đe dọa, cướp xe máy tình địch (Ảnh minh họa).

Hai bên gặp mặt tại khu vực bờ sông Sài Gòn, phường An Phú Đông, quận 12 cũ. Do yếu thế nên nạn nhân bỏ chạy, Tâm liền rút súng bắn ba phát chỉ thiên.

Tiếp đó, nhóm người lao vào hành hung, cướp điện thoại cùng xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an TPHCM vào cuộc điều tra, nhanh chóng bắt giữ nhóm của Tâm về hành vi cướp tài sản, tạm giữ hai xe máy có số máy HC09E0045242 và F4A2106626.

Đến nay, Công an TPHCM chưa tìm được chủ sở hữu hợp pháp của 2 xe máy trên nên ra thông báo truy tìm.