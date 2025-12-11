Bắt giữ 2 đối tượng hăm dọa, ném gạch vào nhà người phụ nữ ở TPHCM

Ngày 11/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Văn Tài (SN 1995) và Nguyễn Thành Chuyến (SN 1988, cùng ngụ phường An Phú) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tài (bìa trái) và Chuyến bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo kết quả điều tra ban đầu của công an, giữa ông N.T.L. và cha của Nguyễn Thành Chuyến có mâu thuẫn kéo dài với gia đình chị T.T.T.L. (SN 1992). Sự việc được Chuyến kể cho Tài nghe.

Tối 30/11, sau khi uống rượu xong, Tài tìm đến nhà chị L. chửi bới, đe dọa, đồng thời ném gạch vào nhà nạn nhân rồi rời đi. Một lúc sau, Tài quay lại lần thứ hai, tiếp tục ném gạch và hăm doạ người nhà chị L..

Sau khi gây ra vụ việc, Tài đến nhà Chuyến kể lại toàn bộ sự việc. Dù biết Tài đang say và có hành vi vi phạm, Chuyến không can ngăn và còn chạy xe máy chở Tài cầm theo cờ lê quay lại nhà chị L..

Do cửa nhà chị L. đóng, Tài không thực hiện được hành vi, liền ném thêm 2 cục gạch vào nhà, vứt hung khí xuống bụi cây và lên xe Chuyến rời đi.

Nhận tin báo, Công an phường An Phú đã bắt giữ 2 đối tượng, đưa về trụ sở để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.