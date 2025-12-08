Một phụ nữ Hải Phòng mất hơn 3 tỷ đồng vì "nhiệm vụ hoàn tiền ảo"

Theo VKSND Khu vực 1 - Hải Phòng, cuối năm, nhu cầu tìm việc làm bán thời gian để tăng thu nhập phục vụ chi tiêu Tết tăng cao. Lợi dụng thời điểm này, nhiều đối tượng dùng mạng xã hội để dụ dỗ người dân tham gia việc làm online nhằm chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi.

Cơ quan điều tra Công an Hải Phòng mới tiếp nhận đơn trình báo của một phụ nữ trú tại phường Thủy Nguyên về việc bị lừa 3 tỷ 264 triệu đồng. Vụ việc đang được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 phối hợp làm rõ.

Xác minh ban đầu cho thấy bị hại bị một tài khoản Zalo tên hiển thị “Nguyễn Quang Thái” chủ động liên hệ, tự giới thiệu làm việc tại một công ty logistics quốc tế. Trong quá trình trò chuyện, người này hướng dẫn bị hại tham gia công việc “hỗ trợ vận chuyển hàng - xác nhận đơn” trên một website giả lập giống sàn thương mại điện tử.

Bị hại được yêu cầu tạo tài khoản và chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng theo chỉ dẫn để “hoàn thành nhiệm vụ”, sau đó sẽ được hoàn lại toàn bộ kèm hoa hồng. Ở những nhiệm vụ đầu, nạn nhân được hoàn tiền đầy đủ nên tin tưởng và tiếp tục tham gia.

Người phụ nữ sau đó thực hiện hai giao dịch hơn 85 triệu đồng vào tài khoản của một công ty kinh doanh nông sản và được trả lại như cam kết. Khi hệ thống ảo đưa ra các nhiệm vụ giá trị lớn, bị hại tiếp tục chuyển 10 lần với tổng 3 tỷ 264 triệu đồng vào nhiều tài khoản khác nhau.

Hoàn tất giao dịch, nạn nhân nhận thông báo lỗi kỹ thuật, bị yêu cầu chuyển thêm tiền để “mở khóa hệ thống”. Khi bị hại tìm cách liên hệ lại, tài khoản Zalo đã chặn liên lạc, website cũng không thể truy cập.

Cơ quan điều tra xác định các tài khoản nhận tiền do nhiều người đứng tên, có dấu hiệu là tài khoản thuê hoặc bị chiếm đoạt. Dòng tiền liên tục được chuyển qua nhiều ngân hàng và trung gian thanh toán, gây khó khăn cho việc truy vết.

Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp Trung tâm Internet Việt Nam và các tổ chức liên quan để xác minh chủ thể đăng ký website, truy vết dòng tiền và làm rõ đối tượng sử dụng tài khoản Zalo “Nguyễn Quang Thái”.

VKSND Khu vực 1 khuyến cáo người dân cảnh giác với việc làm online có lợi nhuận cao bất thường, đặc biệt các nhiệm vụ yêu cầu chuyển tiền để nhận hoa hồng. Người dân không cung cấp thông tin cá nhân, không truy cập đường link lạ và cần báo ngay cơ quan Công an hoặc Viện kiểm sát khi thấy dấu hiệu nghi vấn.