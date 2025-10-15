Tin lời hứa “phục vụ tới bến”, người đàn ông bị lừa tiền

Theo Công an TP Hải Phòng, lợi dụng tâm lý “hám của lạ”, các đối tượng lừa đảo đã dựng nên nhiều kịch bản tinh vi trên mạng để dụ dỗ nạn nhân, chủ yếu là đàn ông, chuyển tiền đặt cọc rồi cưỡng đoạt tài sản.

Cụ thể, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hải Phòng) cho biết, từ năm 2024 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận nhiều đơn trình báo liên quan đến hình thức lừa đảo “mại dâm online”. Các đối tượng không chỉ chiếm đoạt tiền mà còn đe dọa, khống chế tinh thần nạn nhân.

Hình ảnh website quảng cáo mại dâm vi phạm pháp luật (Ảnh: Công an cung cấp).

Mới đây, anh N.V.D., ở Lê Chân (Hải Phòng), sau khi truy cập một website nhạy cảm, nhận được tin nhắn kèm hình ảnh phụ nữ gợi cảm cùng lời hứa “phục vụ tới bến”. Sau khi thoả thuận, anh D. được yêu cầu chuyển tiền đặt cọc và lập tức bị đe dọa nếu không tiếp tục chuyển tiền.

Các tin nhắn đe doạ nêu rõ: “Nếu không chuyển, sẽ gửi ảnh chụp tin nhắn tới gia đình, đồng nghiệp, làm tan vỡ gia đình, sự nghiệp...”. Lo sợ bị lộ, anh D. buộc phải chuyển tiền nhiều lần, nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục tống tiền. Khi không thể chịu đựng, anh đã trình báo công an.

Từ chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hải Phòng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhanh chóng vào cuộc. Kết quả điều tra xác định đối tượng chính là Cao Xuân Lộc (SN 1993, trú tại phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Lộc khai nhận đã cùng đồng bọn lập các trang “mại dâm online”, đăng hình phụ nữ gợi cảm kèm thông tin giả để dụ người có nhu cầu. Khi nạn nhân liên hệ, nhóm yêu cầu chuyển tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt. Tiếp đó, chúng thu thập thông tin cá nhân và liên tục nhắn tin, gọi điện đe doạ tung hình ảnh, tin nhắn “mua dâm” lên mạng hoặc gửi cho người thân.

Có trường hợp bị nhắn tin, gọi điện hàng trăm lần, rơi vào trạng thái hoảng loạn, lo sợ mất danh dự.

Từ các vụ việc xảy ra tại Hải Phòng và nhiều địa phương khác, Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng với nội dung “nhạy cảm” trên mạng, không truy cập các trang web có yếu tố mua bán dâm, văn hóa phẩm đồi truỵ. Theo cơ quan công an, những trang web này tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản, đánh cắp dữ liệu hoặc lây nhiễm mã độc.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc bị đe dọa, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất và chia sẻ thông tin cảnh báo để nâng cao cảnh giác trong cộng đồng.