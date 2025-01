Một phụ nữ mất 600 triệu đồng vì sập bẫy đầu tư tiền ảo trên mạng

Ngày 12/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị này mới nhận đơn trình báo của bà T.T.H. (56 tuổi, ở TP Uông Bí, Quảng Ninh) về việc bà bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng bằng thủ đoạn mời gọi đầu tư trực tuyến.

Theo đó, khoảng giữa tháng 12/2024, bà H. nhận được tin nhắn mời tham gia vào một nhóm đầu tư tiền ảo trên ứng dụng Telegram.

Sau khi bà H. đồng ý tham gia, bà đọc thấy trong nhóm có nhiều tin nhắn của những "nhà đầu tư" khác chia sẻ việc nhận được tiền lãi cao, giải ngân nhanh chóng và có thể rút tiền bất cứ lúc nào nên đã nhắn vào nhóm hỏi cách thức đầu tư.

Ngay sau đó, một tài khoản nhắn tin cho bà H. tự giới thiệu là tư vấn viên của sàn giao dịch Bitget có trụ sở tại Việt Nam.

Tài khoản trên còn gửi cho bà H. một đường link và hướng dẫn cho bà H. truy cập để tải app Bitget trên điện thoại di động, cách thức mở tài khoản và nói sẽ có người chỉ dẫn đầu tư thế nào cho hiệu quả.

Tin tưởng người lạ trên, bà H. làm theo hướng dẫn. Sau khi mở tài khoản thành công, một tài khoản Telegram khác nhắn tin hướng dẫn bà H. đầu tư vào một số mã tiền ảo nói là sẽ có lợi nhuận cao.

Bà H. trình bày sự việc với cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Cũng theo công an, tiếp tục tin lời các đối tượng, từ ngày 20 đến ngày 28/12/2024, bà H. nhiều lần chuyển tiền để đầu tư theo hướng dẫn với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng.

Đầu tháng 1/2025, do cần tiền chi tiêu Tết nên bà H. làm thủ tục rút tiền thì thấy tài khoản bị khóa, kiểm tra nhóm đầu tư trên Telegram thì thấy nhóm không còn tồn tại, nghi ngờ mình bị lừa đảo, bà H. đã đến trình báo tại cơ quan công an.

Theo Công an Quảng Ninh, đây không phải là một thủ đoạn lừa đảo mới, tuy nhiên, thời gian vừa qua vẫn có rất nhiều người dân do nhẹ dạ cả tin và hám lợi đã nghe theo lời dụ dỗ, đầu tư vào các sàn chứng khoán giả mạo do các đối tượng lập ra từ đó bị chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Thủ đoạn của các đối tượng là thông qua các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Telegram để tiếp cận, dụ dỗ, mời gọi nạn nhân tham gia đầu tư trực tuyến thông qua các ứng dụng, trang website giả mạo do các đối tượng điều khiển.

Sau khi nạn nhân tin tưởng đầu tư, các đối tượng sẽ khóa tài khoản, đánh sập trang website, chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Từ thực trạng trên, Công an Quảng Ninh khuyến cáo người dân chỉ tin tưởng đầu tư và sử dụng các nền tảng và sàn giao dịch đã được nhà nước xác thực, cấp phép.

Người dân cần thận trọng trước những lời đề nghị, giới thiệu của các nhà đầu tư, đặc biệt là những lời mời chào đầu tư có lãi suất cao bất thường cùng với những khoản phí không rõ ràng.

Theo công an, người dân cần tìm hiểu kỹ về công ty chủ quản, quản trị sàn, tăng cường kiến thức về pháp luật và tài chính trước khi quyết định đầu tư.

"Người dân phải thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin mới nhất về các phương thức thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng để phòng ngừa và tuyên truyền cho người thân. Khi phát hiện bị lừa đảo, người dân cần liên hệ cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết", Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo.