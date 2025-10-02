Công an cảnh báo chiêu trò lừa đảo đầu tư tài chính, tiền ảo qua mạng

Theo Công an Hải Phòng, kẻ lừa đảo thường tạo tài khoản ảo với hình ảnh bắt mắt, tham gia các nhóm bất động sản để tiếp cận người dùng. Chúng kết bạn, nhắn tin hỏi mua hoặc thuê tài sản nhằm tạo lòng tin.

Sau khi có được sự chú ý, chúng chuyển sang chia sẻ chuyện cá nhân, rồi giới thiệu nền tảng đầu tư riêng. Nạn nhân ban đầu thường được cho thắng lớn, rút được tiền nhỏ để tin tưởng.

Khi nạn nhân nạp số tiền lớn hơn, chúng chặn rút hoặc yêu cầu nộp thêm phí, thuế. Cuối cùng, kẻ lừa đảo xóa liên lạc, đánh sập website và chiếm đoạt toàn bộ tiền.

Công an Hải Phòng khuyến cáo người dân cảnh giác với người lạ trên mạng xã hội, không chia sẻ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay mã OTP. Chỉ nên đầu tư tại các sàn chính thống được cấp phép.

Nhà chức trách lưu ý, khi nghi ngờ bị lừa, người dân cần báo ngay cho công an nơi gần nhất và liên hệ ngân hàng để phong tỏa, tra soát giao dịch.