Một phụ nữ bị cảnh cáo vì đăng tin chưa kiểm chứng về tân binh

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an xã Vạn Xuân đã phát hiện, xử lý một trường hợp đăng tải thông tin xấu độc, chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Công an làm việc với người phụ nữ vi phạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 26/3, qua nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook “P.H” đăng bài với tiêu đề “Mới nhập ngũ chưa đầy 1 tuần... chàng trai đã phải cầu cứu gia đình”, kèm hình ảnh một thanh niên mặc quân phục với vùng mắt bị bầm tím.

Xác minh cho thấy chủ tài khoản là bà P.T.P. (SN 1983, trú tại thôn Hội Kê, xã Vạn Xuân). Tại cơ quan công an, bà thừa nhận hành vi vi phạm, cho biết việc chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng đã ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam và tác động tiêu cực đến công tác tuyển quân.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích, bà P.T.P. đã tự nguyện gỡ bỏ nội dung, cam kết không tái phạm, không đăng tải hoặc chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm và các tình tiết liên quan, Công an xã Vạn Xuân quyết định xử lý bà P.T.P. bằng hình thức cảnh cáo. Quá trình làm việc cho thấy người vi phạm hợp tác, thành khẩn khai báo, vi phạm lần đầu và không có động cơ xấu.