Đăng tin vu khống người khác, một phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 15/1, Công an phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng cho biết đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với bà D.H. (SN 1979, trú tại tổ dân phố Châu Sơn 2, phường Điện Bàn Bắc, Đà Nẵng) về hành vi cung cấp thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của công dân, Công an phường Điện Bàn Bắc đã xác minh một cá nhân lợi dụng mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của người khác.

Bà H. làm việc tại cơ quan công an (Ảnh: Công an phường Điện Bàn Bắc).

Quá trình xác minh cho thấy, bà H. đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook cá nhân đăng tải bài viết có nội dung không đúng sự thật liên quan đến cá nhân công dân, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Tại buổi làm việc với cơ quan công an, bà H. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.