Bắt nghi can gây ra vụ thảm sát 3 người trong gia đình ở Đắk Lắk

Ngày 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã bắt giữ thành công nghi phạm trong vụ thảm án trên địa bàn khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi), trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.

Nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận (áo xanh) bị bắt giữ (Ảnh: Công an công an cung cấp).

Thuận được xác định có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng với N.T.K.H. (33 tuổi), trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk. Hai người có với nhau con chung 3 tuổi.

Theo nguồn tin, Thuận sống chung với chị H. tại nhà mẹ của chị H. là bà T.T.D. (55 tuổi). Gần đây, giữa Thuận và gia đình bà D. xảy ra mâu thuẫn nên đối tượng rời khỏi nhà.

Hiện trường vụ thảm sát 3 người chết, 1 người bị thương (Ảnh: Trương Nguyễn).

Khoảng 1h ngày 13/9, Thuận xông vào nhà dùng dao đâm chị H., bà D. và anh B.V.N. (23 tuổi, em trai chị H.) tử vong tại chỗ. Thuận còn đâm cháu T.T.P. (13 tuổi, con riêng của chị H.) khiến nạn nhân bị thương nặng.

Gây án xong, Thuận bỏ trốn khỏi hiện trường, mặc áo chống nắng để ngụy trang rồi bỏ trốn.

Rất đông người dân theo dõi sự việc (Ảnh: Trương Nguyễn).

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức truy tìm và bắt giữ được đối tượng Thuận tại đường Mai Thị Lựu, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk sau hơn 7 giờ kể từ thời điểm gây án.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp cơ quan chức năng triển khai khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ thảm án.