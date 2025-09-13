Vụ thảm sát khiến 4 người thương vong: Cậu bé hàng xóm cứu bạn thoát chết

Trưa 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi của 3 nạn nhân trong vụ thảm sát tại phường Thành Nhất để điều tra làm rõ vụ việc.

Nạn nhân là chị N.T.K.H. (33 tuổi), bà T.T.D. (55 tuổi, mẹ chị H.), anh B.V.N. (23 tuổi, em chị H.).

Riêng cháu T.T.P. (13 tuổi, con trai chị H.) bị thương nặng và đã được mổ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Nhờ leo qua tường nhà hàng xóm, cháu bé 13 tuổi may mắn thoát chết (Ảnh: Trương Nguyễn).

Nghi phạm gây án được xác định là Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk).

Thời điểm xảy ra vụ án, cháu P. bị Thuận đâm nhiều nhát vào người nhưng đã cố gắng chạy ra phía sau nhà, trèo lên thang và nhảy qua nhà hàng xóm để cầu cứu.

Cháu T.C.K. (12 tuổi, hàng xóm nạn nhân) kể lại, vào đêm khuya, cháu nghe tiếng la hét rất lớn từ nhà cạnh bên nên không ngủ được. Tiếp đó, K. nghe tiếng kêu cứu của P. ở phía sau nhà nên mở cửa cho bạn vào.

"Thấy P. chảy rất nhiều máu và đang sợ hãi, cháu chỉ biết đóng kín cửa lại và dẫn bạn vào giường nằm nghỉ", K. nói.

Thời điểm này, Thuận cũng trèo qua tường rào hàng xóm và liên tục đập cửa sau nhà, yêu cầu mở cửa nhưng cháu K. không thực hiện theo, để cứu bạn mình.

Cậu bé 12 tuổi đã đóng kín cửa không cho nghi phạm vào nhà để truy sát bạn mình (Ảnh: Trương Nguyễn).

Đến khoảng 3h ngày 13/9, K. thấy có nhiều công an đến hiện trường nên chạy vội ra cầu cứu và nhiều người đến đưa P. đi cấp cứu.

Cũng theo cháu K., lúc xảy ra vụ việc, trong nhà chỉ có cháu cùng chị gái và bà nội lớn tuổi.

Theo ghi nhận, khu vực P. leo tường để thoát sự truy đuổi của nghi phạm cao khoảng 2m. Bờ tường nhà nạn nhân có thang nối với nhà hàng xóm nên cháu P. may mắn thoát chết.

Vụ thảm sát gây rúng động dư luận (Ảnh: Trương Nguyễn).

Còn theo nhiều người hàng xóm khác của nạn nhân, giữa chị H. và Thuận thường xuyên cãi vã, đuổi đánh nhau. Thời điểm xảy ra vụ án, một số người chứng kiến Thuận xuống tay với gia đình chị H. nhưng không ai dám vào can ngăn do đối tượng rất hung hãn, ra tay tàn độc.