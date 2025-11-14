Nhóm người dừng ô tô giữa đường lao vào đánh nhau túi bụi
(Dân trí) - Nhiều người trên ô tô khách lao vào đánh tài xế xe container túi bụi trên tuyến tránh quốc lộ 1A qua xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Cảnh sát đã vào cuộc xác minh sự việc.
Chiều 14/11, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, hình ảnh nhiều người đánh nhau giữa đường đang lan truyền trên mạng xã hội xảy ra tại xã Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi).
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp cùng Công an xã Mộ Đức truy tìm những người liên quan để làm rõ sự việc.
Trước đó, một người dùng mạng xã hội đã đăng tải clip ghi lại cảnh xe container và ô tô khách dừng giữa đường.
Một nhóm người trên ô tô khách đã lao vào đánh tài xế container tới tấp. Tài xế xe container chống trả rồi bị đánh ngã xuống đường, bị đạp vào đầu. Sau đó, do yếu thế nên tài xế xe container phải bỏ chạy.
Người đăng tải clip cho biết, sự việc xảy ra tại xã Mộ Đức vào trưa 13/11. Cả 2 xe nêu trên đều dừng giữa đường gây cản trở cho nhiều phương tiện lưu thông qua đây.