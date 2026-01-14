Một giám đốc bị khởi tố do để xảy ra tai nạn lao động chết người

Ngày 14/1, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Quyền (SN 1977, trú tại phường Móng Cái 1) để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đọc quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Quyền (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo tài liệu điều tra, chiều 30/8/2025, Đinh Quyền, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Q.V., hoạt động trong lĩnh vực gia công cơ khí và công trình xây dựng, phân công nhóm công nhân sửa chữa, cải tạo vỏ xuồng tại bến “Nhà Thờ”, khu Tràng Lộ, phường Móng Cái 1.

Nhóm công nhân gồm Phạm Văn B., Nguyễn Văn M., Nhữ Đức H. và Hà Văn T. được giao thực hiện công việc hàn hồ quang tay cố định các điểm nối khung mái tôn. Thời điểm này, các công nhân chưa được đào tạo về hàn điện, không có chứng chỉ chuyên môn và chưa được huấn luyện an toàn lao động.

Trong quá trình thi công, do không bảo đảm yêu cầu và biện pháp an toàn, vảy hàn rơi xuống téc xăng phía dưới gây nổ. Vụ việc khiến anh Phạm Văn B. bị tai nạn và tử vong tại chỗ.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 23/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can Đinh Quyền về hành vi Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người, theo khoản 1, Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.