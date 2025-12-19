Mở phiên tòa phúc thẩm vụ người vay "thoát nợ" 5 tỷ đồng

Ngày 19/12, TAND TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và bị đơn là vợ chồng khách hàng Trần Hồng Sơn.

Tại phiên tòa, đại diện VPBank cho rằng ngân hàng chỉ khởi kiện yêu cầu bị đơn trả nợ, trong khi tòa sơ thẩm lại tuyên văn bản thỏa thuận vô hiệu là vượt quá phạm vi xét xử. Ngân hàng khẳng định các hợp đồng tín dụng và thế chấp được giao kết độc lập, tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật.

Một góc thuộc dự án ông Sơn vay tiền ngân hàng để mua (Ảnh: Trường Thịnh).

VPBank cũng cho rằng cấp sơ thẩm không đưa chủ đầu tư tham gia tố tụng, không xác minh thực tế dự án, dẫn đến nhận định “không có tài sản” là thiếu căn cứ, dù ngân hàng đã cung cấp hình ảnh dự án. Từ đó, VPBank đề nghị cấp phúc thẩm hủy toàn bộ bản án sơ thẩm.

Ngược lại, luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông Trần Hồng Sơn cho rằng kháng cáo và kháng nghị là không có căn cứ. Theo luật sư, Công ty Cổ phần Novareal là đơn vị môi giới, không có quyền nhận tiền đặt cọc; việc yêu cầu ông Sơn nộp tiền cọc là trái quy định pháp luật.

Phía Công ty Novareal đề nghị HĐXX hủy án sơ thẩm để xét xử lại nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên liên quan.

Đại diện VKS cho rằng Novareal không có quyền nhận tiền đặt cọc; việc nhận số tiền lớn có bản chất là thanh toán trước, cấu thành hành vi huy động vốn trái phép, vi phạm Luật Kinh doanh bất động sản. Văn bản thỏa thuận vi phạm điều cấm nên vô hiệu, kéo theo quyền tài sản và hợp đồng thế chấp không phát sinh hợp pháp.

Tuy nhiên, VKS nhận định cấp sơ thẩm chưa giải quyết đầy đủ hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu, chưa làm rõ nghĩa vụ trả tiền lãi, bồi thường và chưa đánh giá đầy đủ chứng cứ về dự án và hiện trạng tài sản.

Từ đó, VKS đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để xét xử lại. HĐXX sẽ nghị án và tuyên án vào ngày 26/12.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 5/11/2020, vợ chồng ông Sơn ký thỏa thuận với Công ty Novareal mua biệt thự song lập tại dự án Thung lũng Đại Dương (NovaWorld Phan Thiết). Ông Sơn vay VPBank 3,65 tỷ đồng để thanh toán tiền đặt cọc, thế chấp bằng quyền tài sản phát sinh từ thỏa thuận này. Hợp đồng tín dụng có thời hạn 36 tháng, lãi suất 11,5%/năm. Tuy nhiên, bị đơn mới trả khoảng 900 triệu đồng tiền lãi, ngừng thanh toán từ tháng 12/2022.

Theo VPBank, tính đến ngày 30/9, tổng dư nợ gốc và lãi hơn 5,32 tỷ đồng. Do không thu hồi được nợ, ngân hàng khởi kiện yêu cầu trả nợ hoặc xử lý tài sản bảo đảm.

Xét xử sơ thẩm ngày 30/9, TAND Khu vực 7 (TPHCM) xác định Novareal chỉ là đơn vị môi giới, không có quyền nhận tiền đặt cọc; các tài liệu trong hồ sơ không chứng minh dự án đã đủ điều kiện, bất động sản hình thành trong tương lai là có thật. Tòa cho rằng việc Novareal nhận tiền đặt cọc là trái pháp luật, dẫn đến hợp đồng tín dụng vô hiệu và bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của VPBank.

Sau phán quyết này, VPBank kháng cáo và VKSND Khu vực 7 cũng kháng nghị, đề nghị xét xử phúc thẩm và hủy toàn bộ bản án sơ thẩm.