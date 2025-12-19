Hoãn xét xử vợ chồng ông chủ công ty đậu phộng Tân Tân

Ngày 19/12, TAND Khu vực 16 (TPHCM) mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Quốc Tân (cựu Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Tân) về các tội Trốn thuế và Không chấp hành bản án.

Liên quan vụ án, các bị cáo Trần Quốc Tuấn (em trai của Tân) và Châu Ngọc Phụng (vợ của Tân) bị xét xử về tội Không chấp hành án.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Tại phần thủ tục, HĐXX thông báo nhận được đơn xin hoãn phiên toà của đại diện Công ty Tân Tân và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Trên cơ sở ý kiến đề nghị hoãn phiên toà của đại diện VKS cùng các Luật sư, HĐXX quyết định hoãn phiên toà và sẽ mở lại vào ngày 16/1/2026.

Theo cáo trạng, ông Trần Quốc Tân bị cáo buộc cho thuê nhà, xưởng và kho của Công ty Cổ phần Tân Tân, phát sinh doanh thu nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai, không báo cáo thuế, qua đó trốn thuế 1,93 tỷ đồng (cáo trạng cũ xác định gần 1,5 tỷ đồng).

Ngoài ra, năm 2014, Công ty Cổ phần Tân Tân còn để ngoài sổ sách các khoản thu từ bán hàng và gia công dù vẫn xuất hóa đơn. Sai phạm này số tiền thuế không đóng là hơn 1,5 tỷ đồng, nâng tổng số tiền trốn thuế lên gần 3,5 tỷ đồng.

Đối với tội Không chấp hành bản án, cáo trạng nêu rõ tháng 7/2011, ông Tân ký hợp đồng chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thanh (ngụ TPHCM) 3,6 triệu cổ phần cá nhân tại công ty với giá 36,6 tỷ đồng. Sau đó, bà Thanh nhiều lần yêu cầu HĐQT triệu tập đại hội cổ đông bất thường để bầu lại HĐQT, cung cấp thông tin hoạt động kinh doanh và các báo cáo liên quan nhưng ông Tân không thực hiện.

Ngày 27/9/2018, TAND tỉnh Bình Dương cũ tuyên buộc Công ty Cổ phần Tân Tân phải triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu lại thành viên HĐQT theo đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, ông Trần Quốc Tuấn và bà Châu Ngọc Phụng, với vai trò là thành viên HĐQT, đã để mặc ông Tân tự điều hành công ty, dẫn đến việc không chấp hành bản án dù cả ba có đầy đủ điều kiện và khả năng thực hiện