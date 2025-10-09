Đề nghị hủy án sơ thẩm vụ người vay "thoát nợ" 5 tỷ đồng

Ngày 9/10, Viện KSND Khu vực 7 (TPHCM) đã ban hành quyết định kháng nghị bản án sơ thẩm vụ tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) với bị đơn là vợ chồng khách hàng Trần Hồng Sơn.

Về tố tụng, Viện KSND khu vực 7 cho rằng, tòa cùng cấp giải quyết vượt quá phạm vi yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Theo nội dung kháng nghị, thỏa thuận giữa ông Sơn và Công ty Cổ phần Novareal là hoàn toàn tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật. Tòa sơ thẩm tuyên vô hiệu thỏa thuận này là không đúng.

HĐXX sơ thẩm tuyên án (Ảnh: C.T.V.).

Vì vậy, Viện KSND Khu vực 7 đề nghị TAND TPHCM xét xử phúc thẩm, tuyên hủy toàn bộ phán quyết sơ thẩm.

Trước đó, VPBank đã khởi kiện vợ chồng ông Trần Hồng Sơn để đòi tiền nợ gốc và lãi quá hạn.

Theo nội dung vụ kiện, ngày 5/11/2020, vợ chồng ông Sơn ký thỏa thuận với Công ty Novareal mua biệt thự song lập tại dự án Thung lũng Đại Dương (NovaWorld Phan Thiết). Phía bị đơn vay của VPBank 3,65 tỷ đồng để thanh toán tiền đặt cọc, thế chấp bằng quyền tài sản phát sinh từ thỏa thuận này.

Hợp đồng tín dụng có thời hạn 36 tháng, lãi suất 11,5%/năm. Tuy nhiên, vợ chồng ông Sơn mới trả 900 triệu đồng tiền lãi, chưa thanh toán nợ gốc và ngừng trả từ tháng 12/2022.

Theo VPBank, tiền nợ gốc và lãi tính đến 30/9 là hơn 5,32 tỷ đồng. Ngân hàng đòi nhiều lần nhưng không được, buộc phải khởi kiện, yêu cầu trả nợ hoặc xử lý tài sản bảo đảm.

Ngày 30/9, TAND Khu vực 7 xét xử sơ thẩm và cho rằng Công ty Novareal chỉ là đơn vị môi giới bất động sản nên không có quyền nhận tiền đặt cọc từ khách hàng. Phạm vi hoạt động của Novareal là môi giới cho người có nhu cầu mua bất động sản để chủ đầu tư và người mua giao kết hợp đồng.

Ngoài ra, các tài liệu do ngân hàng cung cấp không thể hiện thông tin dự án Thung Lũng Đại Dương do chủ đầu tư là Công ty TNHH Delta Valley Bình Thuận thực hiện, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào thể hiện bất động sản được nêu trong văn bản thỏa thuận ngày 5/11/2020 đã được xây xong phần móng.

Từ những phân tích trên, HĐXX nhận thấy bất động sản hình thành trong tương lai là biệt thự mà khách hàng muốn mua không có thật. Do bất động sản này không có thật, việc Công ty Novareal nhận tiền đặt cọc của khách hàng là vi phạm pháp luật, có dấu hiệu của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tòa cũng xác định việc chuyển nhượng tài sản hình thành trong tương lai không có thật nên hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn và bị đơn là vô hiệu. Từ đó, HĐXX tuyên không chấp nhận đơn khởi kiện của VPBank.

Sau phán quyết trên, phía nguyên đơn kháng cáo vì cho rằng bản án sơ thẩm chưa xem xét toàn diện và chưa đánh giá khách quan về các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ và quan điểm của đại diện nguyên đơn.

Doanh nghiệp này cho rằng toà án đã vi phạm thủ tục tố tụng khi nhận định văn bản thỏa thuận giữa ông Sơn với Công ty Cổ phần Novareal là vô hiệu.

Phía ngân hàng cũng cho rằng tòa áp dụng sai quy định pháp luật, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Trong vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng này, các bên không tranh chấp về pháp lý của văn bản thỏa thuận.