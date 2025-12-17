Mở 27 tài khoản ngân hàng rồi qua Campuchia “rửa tiền”

Ngày 17/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đang thụ lý vụ án hình sự Rửa tiền xảy ra trên địa bàn thành phố và nhiều tỉnh, thành khác từ tháng 9/2024 đến tháng 8 năm nay.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 9/2024 đến tháng 7 năm nay, Lê Văn Thắng (SN 1996, trú tại phường Hải Châu, Đà Nẵng) đã mở 27 tài khoản ngân hàng chính chủ. Sau đó, Thắng xuất cảnh sang Campuchia để làm việc cho một công ty (chưa rõ thông tin cụ thể).

Đối tượng Thắng mở tài khoản ngân hàng tại Đà Nẵng rồi qua Campuchia giúp các công ty lừa đảo “rửa tiền” (Ảnh minh họa: Công an Đà Nẵng).

Tại Campuchia, Thắng sử dụng các tài khoản ngân hàng của mình để nhận và chuyển tiền theo yêu cầu của công ty. Mặc dù biết rõ số tiền luân chuyển qua các tài khoản này là tiền do phạm tội mà có từ các công ty khác hoạt động tại Campuchia, Thắng vẫn cố tình thực hiện hành vi này.

Các công ty này được xác định là có liên kết với công ty nơi Thắng làm việc, nhằm mục đích luân chuyển dòng tiền, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền. Hành vi của Thắng đã góp phần vào việc "rửa tiền" cho các hoạt động phạm pháp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo, đề nghị cá nhân, tổ chức nào là nạn nhân liên quan đến các tài khoản ngân hàng mang tên Lê Văn Thắng, liên hệ với đơn vị để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định của pháp luật.