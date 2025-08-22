Đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng: Đã khám xét 3 chi nhánh ngân hàng

Ngày 22/8, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát Kinh tế đang mở rộng vụ án đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng.

Đường dây có sự hỗ trợ của nhiều đồng phạm khác nhau, trong đó có móc nối với nhân viên ngân hàng.

Công an khám xét nơi làm việc của bị can (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng, trong số các bị can đã bị khởi tố có 4 nhân viên làm việc tại 3 chi nhánh ngân hàng ở TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng.

Các nhân viên này đã câu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp ma, để các đối tượng sử dụng cho hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Công an đã khám xét tại trụ sở chi nhánh ngân hàng mà các bị can làm việc để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Như Dân trí thông tin, tháng 1, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án nêu trên.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến năm 2024, T.Q.T. (36 tuổi, trú tại thành phố Đà Nẵng) làm giả căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp và làm giả một số giấy tờ khác.

Trên cơ sở này, đối tượng mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và bán lại cho các đối tượng khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền phạm tội (lừa đảo, đánh bạc…) từ nước ngoài về Việt Nam.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên là gần 30.000 tỷ đồng.

Đến ngày 21/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố 20 bị can về các tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.