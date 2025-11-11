Thủ đoạn của kẻ trộm sợi dây chuyền gần 6 chỉ vàng

‎Ngày 11/11, Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hoàng (48 tuổi, cư trú tại ấp An Lợi, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, chiều 5/11, đối tượng Hoàng điều khiển xe máy đến một tiệm vàng trên đường Nguyễn Văn Cừ, ấp Hòa Long 4, xã An Châu, tỉnh An Giang hỏi mua vàng.

Đối tượng Hoàng bị tạm giữ hình sự về hành vi trộm cắp tài sản (Ảnh: Hoàng Đô).

Khi thấy nhân viên tiệm tư vấn nhiệt tình, bà này liên tục yêu cầu đổi các mẫu vàng nhằm làm người bán hàng mất tập trung. Lợi dụng lúc nhân viên không để ý, đối tượng trộm một sợi dây chuyền vàng xoắn vuông 18K, 5,8 chỉ, trị giá gần 50 triệu đồng, giấu vào túi áo khoác.

Vụ việc được nhân viên tiệm vàng phát hiện sau đó và trình báo công an.