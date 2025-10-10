Mâu thuẫn giao thông, gọi bạn mang gậy bóng chày đến đánh đối thủ

Ngày 10/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ hình sự nghi can Phạm Công Đạt (SN 2000, trú tại thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi giết người, trong vụ việc xảy ra ngày 18/9/2024.

Kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát xác định, tối 18/9/2024, trong lúc điều khiển xe máy chở bạn gái, Đạt suýt va chạm với xe của một thanh niên tên T.V.H..

Đối tượng Phạm Công Đạt (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Sau va chạm, 2 bên xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại, dẫn đến việc Đạt gọi điện cho Nguyễn Tấn Thắng (SN 1994, trú tại phường Sơn Trà, Đà Nẵng) đến “giúp đỡ”.

Khi Thắng mang theo một cây gậy bóng chày đến hiện trường, cả 2 đã cùng nhau đuổi theo và tấn công anh H., khiến nạn nhân bị thương rất nặng. Sau khi gây án, Đạt rời khỏi hiện trường và bỏ trốn.

Nhờ sự kiên trì vận động của Phòng Cảnh sát hình sự, Đạt đã đến đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội với mong muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Công Đạt để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.