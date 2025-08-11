Bắt đối tượng nhiều lần lẻn vào homestay trộm tài sản của du khách

Ngày 11/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Quốc Huy (37 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Để có tiền tiêu xài cá nhân, ngày 24/7, Huy đột nhập vào một khu lưu trú dành cho khách du lịch (homestay) trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột, lẻn vào phòng của du khách trộm cắp 3 chiếc điện thoại iPhone và 1 máy tính xách tay.

Đối tượng Nguyễn Quốc Huy thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Đức Nguyễn).

Sau khi thực hiện thành công hành vi, Huy lập tức rời khỏi hiện trường và tìm cách tiêu thụ số tài sản này.

Khoảng 1h30 sáng 6/8, Huy lại lẻn vào homestay nêu trên tiếp tục trộm cắp 1 điện thoại iPhone cùng 1 đồng hồ đeo tay rồi rời đi.

Sáng cùng ngày, Huy tiếp tục quay lại homestay để trộm cắp tiếp thì bị phát hiện nên vội vàng bỏ chạy.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng vào cuộc truy xét, bắt giữ Nguyễn Quốc Huy.

Đối tượng Huy từng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích.