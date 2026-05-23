Mâu thuẫn do nước văng khi đi đường, hai anh em đánh chết người ở TPHCM

TAND TPHCM vừa tuyên phạt bị cáo Bùi Trọng Nghĩa (35 tuổi, ngụ TPHCM) mức án tù chung thân và Bùi Thanh Liêm (40 tuổi, anh trai Nghĩa) 17 năm tù về tội Giết người.

Bị cáo Bùi Trọng Nghĩa (bìa phải) cùng anh trai tại tòa (Ảnh: Thỏ Mộc).

HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng người khác, gây mất an ninh trật tự xã hội nên cần xử lý nghiêm nhằm răn đe, phòng ngừa chung. Dù nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt, các bị cáo vẫn sử dụng hung khí tấn công nạn nhân đến tử vong, thể hiện tính côn đồ và xem thường pháp luật.

Theo cáo trạng, tối 24/8/2024, Nghĩa điều khiển xe máy trên đường số 9, ấp Tân Tiến 2, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi (nay là xã Củ Chi, TPHCM) thì xảy ra mâu thuẫn với ông N.T.T..

Nguyên nhân xuất phát từ việc xe của ông T. chạy bên cạnh làm nước văng vào người Nghĩa. Trong lúc bực tức, Nghĩa gọi điện cho Liêm đến hỗ trợ giải quyết mâu thuẫn.

Khi Liêm có mặt, thấy em trai đang đánh nhau với ông T., bị cáo này đã dùng thanh kim loại đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân.

Người dân xung quanh đến can ngăn và đưa nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên ông T. đã tử vong. Sau khi gây án, cả hai đến Công an xã Tân Thông Hội đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.