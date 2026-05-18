Hai người đi xe máy dừng xe đánh nhau ở TPHCM

Ngày 18/5, Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) phối hợp Công an xã Bình Hưng xác minh vụ hai người đi xe máy dừng giữa đường để đánh nhau, gây cản trở giao thông.

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hai bên xảy ra va chạm rồi lao vào xô xát trên đường Phạm Hùng, đoạn qua xã Bình Hưng.

Người đàn ông và nam thanh niên dừng xe trên đường Phạm Hùng rồi lao vào xô xát (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh từ clip cho thấy, nam thanh niên chạy xe tay ga (phía sau chở theo một người khác) lưu thông trên đường Phạm Hùng. Trong lúc di chuyển, người này xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông chạy xe máy chở thùng bia. Khi hai phương tiện chạy song song, các bên liên tục vung tay, chân về phía đối phương.

Đến khi người đàn ông dừng xe, nam thanh niên bất ngờ lao tới đạp rồi đấm liên tiếp vào mặt khiến nạn nhân loạng choạng, xe máy cùng thùng bia đổ xuống đường.

Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã vào can ngăn nhưng các bên vẫn tiếp tục xô xát, khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Cơ quan chức năng đang xác minh và mời những người liên quan lên trụ sở làm việc.