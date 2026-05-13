Hai người đàn ông dừng xe, đuổi đánh nhau trên đại lộ ở TPHCM

Ngày 13/5, Đội CSGT Hàng Xanh thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) phối hợp cùng các đơn vị liên quan xác minh vụ hai người đàn ông đuổi đánh nhau trên đại lộ Phạm Văn Đồng.

Hai người đàn ông dừng xe, đuổi đánh nhau trên đại lộ Phạm Văn Đồng (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hai người đàn ông dừng xe giữa đường, xảy ra cự cãi rồi lao vào đánh nhau. Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h cùng ngày, trên đại lộ Phạm Văn Đồng, hướng từ cầu Bình Lợi đi sân bay Tân Sơn Nhất.

Hình ảnh từ clip cho thấy, một người đàn ông cầm gậy, liên tục chửi bới tài xế ô tô. Sau đó, cả hai lao vào đuổi đánh nhau ngay giữa dòng phương tiện đang lưu thông. Vụ việc khiến nhiều phương tiện phải giảm tốc độ, một số xe buộc dừng lại để né tránh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngay sau khi nắm thông tin, Đội CSGT Hàng Xanh đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.