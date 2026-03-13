Người đàn ông Trung Quốc giết đồng hương rồi giấu xác ở TPHCM

Ngày 13/3, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Zheng Yikun (35 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) tù chung thân về tội Giết người.

Ngoài mức án trên, bị cáo còn có nghĩa vụ bồi thường cho gia đình bị hại 234 triệu đồng và cấp dưỡng cho các con của nạn nhân cho tới khi đủ 18 tuổi.

Bị cáo Zheng Yikun (Ảnh: Xuân Duy).

Theo cáo trạng, tối 29/10/2024, Zheng Yikun và ông S. (quốc tịch Trung Quốc) cùng ngủ tại trụ sở công ty ở phường Bình Trị Đông (TPHCM)

Sáng hôm sau, ông S. hỏi vay Yikun 30.000 nhân dân tệ (khoảng 100 triệu đồng). Do Yikun không đồng ý nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát.

Trong lúc cãi vã, ông S. cầm búa tấn công. Yikun dùng tay đỡ khiến chiếc búa rơi xuống sàn, sau đó, nhặt lên và đánh nhiều cái vào đầu nạn nhân, khiến ông S. tử vong.

Sau khi gây án, Yikun cho thi thể nạn nhân vào một thùng gỗ rồi thuê người vận chuyển đến một nhà kho nhằm phi tang.

Đến ngày 7/11/2024, người thân của ông S. đến cơ quan công an trình báo việc nạn nhân mất liên lạc. Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nạn nhân đang trong quá trình phân hủy và xác định Zheng Yikun là người gây án.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu tới trật tự xã hội, có tính chất côn đồ nên cần xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, tòa cũng ghi nhận cho anh ta một số tình tiết giảm nhẹ khắc phục một phần hậu quả, thành khẩn khai báo.