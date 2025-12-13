Dùng dao chém hai người do mâu thuẫn tại khu nhà trọ

Ngày 13/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Luân (24 tuổi, trú xã Phù Yên, Sơn La) để điều tra, xử lý về tội Cố ý gây thương tích và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo Công an Sơn La, vào khoảng 21h15 ngày 9/10, do mâu thuẫn phát sinh từ việc to tiếng tại khu nhà trọ tại xã Phù Yên, Sơn La, Nguyễn Thành Luân đã không kiềm chế được bản thân, dùng dao chém anh Nguyễn Văn L. và anh Đỗ Văn Đ.

Hậu quả đã khiến anh L. bị tổn thương cơ thể 9%, anh Đ. bị tổn thương cơ thể 25%, tổng tỷ lệ thương tích là 34%.

Nguyễn Thành Luân tại công an (Ảnh: Cao Thiên).

Công an Sơn La xác định hành vi của Nguyễn Thành Luân mang tính chất côn đồ, đủ yếu tố cấu thành tội Cố ý gây thương tích.

Đồng thời, theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024, dao có tính sát thương cao được sử dụng trái pháp luật được coi là vũ khí quân dụng nên Luân còn bị xử lý về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ hành vi của Luân, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Luân để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.