Mâu thuẫn bên quốc lộ, nam thanh niên rút súng bắn người

Ngày 27/8, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra hành vi giết người và che giấu tội phạm.

Các đối tượng gồm: Hồ Ngọc Văn, Hồ Văn Đan, Hồ Quang Đạt và Hồ Văn Phú, cùng trú tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

Cơ quan công an vây bắt đối tượng liên quan đến vụ án (Ảnh: Thùy Trang).

Theo cơ quan công an, khoảng 19h ngày 25/8, nhóm thanh niên kể trên rủ nhau ra chơi bên quốc lộ 9. Khi đi, đối tượng Đạt mang theo một khẩu súng ngắn và đưa cho Văn cất giữ.

Khi nhóm đối tượng đang đứng bên quốc lộ 9, đoạn qua địa bàn thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị thì anh H.V.T., trú thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp đi đến, hai bên xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát.

Ngay lập tức, Văn rút súng từ trong áo khoác ra và bắn vào người anh T.. Sau khi gây án, nhóm thanh niên bỏ trốn khỏi hiện trường, giấu 2 mô tô vào cống thoát nước. Nạn nhân T. dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Một trong 4 đối tượng liên quan đến vụ án giết người cùng tang vật (Ảnh: Thùy Trang).

Nắm thông tin, Công an tỉnh Quảng Trị nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ các đối tượng; thu giữ 1 khẩu súng ngắn, 5 viên đạn, 2 mô tô, điện thoại di động và một số tang vật liên quan khác. Vụ việc tiếp tục được cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật.

Sáng 27/8, Công an tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ trao thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh đối với các tập thể có thành tích nhanh chóng làm rõ, bắt giữ các đối tượng liên quan đến vụ án giết người tại xã Hướng Hiệp.