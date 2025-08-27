Cặp đôi trộm két sắt, bê ra cánh đồng phá lấy 7 chỉ vàng và 50 triệu đồng

Ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đang tạm giữ Lê Tuấn Vũ (SN 1994, trú tại phường Trần Phú) và Trần Hải Bằng (SN 1984, trú tại phường Thành Sen) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Vũ và Bằng thừa nhận, đêm 10/8, cả hai đột nhập vào nhà ông L.V.C. (tổ dân phố Bắc Thượng, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh), vô hiệu hóa camera rồi cùng nhau khiêng két sắt ra ngoài đồng cách đó khoảng 200m.

Trần Hải Bằng (bên trái) và Lê Tuấn Vũ (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại đây, cả hai dùng vật cứng phá két, lấy đi tài sản bên trong gồm có 7 chỉ vàng và gần 50 triệu đồng tiền mặt, một điện thoại. Tiếp đó, Vũ và Bằng khiêng két sắt ném xuống hồ nước cạnh bờ ruộng rồi rời khỏi hiện trường.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an phường Hà Huy Tập triển khai lực lượng, tỏa ra nhiều địa bàn ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị để truy bắt đối tượng.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến ngày 20/8, cảnh sát ập vào một nhà nghỉ trên địa bàn xã Nghi Xuân, bắt giữ Lê Tuấn Vũ. Cùng thời điểm, một mũi trinh sát khác cũng ập vào nhà bố mẹ đẻ của Trần Hải Bằng tại phường Thành Sen để bắt giữ khi đối tượng khi vừa quay về tìm cách lẩn trốn qua đêm.

Cũng theo cơ quan công an, Lê Tuấn Vũ có 7 tiền án, tiền sự; Trần Hải Bằng có 6 tiền án, tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản.