Triệt phá sới bạc trong trang trại ở Hưng Yên với 2 lớp cảnh giới

Ngày 27/8, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an xã Nguyễn Du của tỉnh này, bắt quả tang 18 đối tượng đang có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc ăn tiền dưới hình thức xóc đĩa tại một trang trại của đối tượng Nguyễn Quang Hưng (SN 1989), trú tại xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên.

Cơ quan công an bắt giữ các đối tượng trong sới bạc (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Theo cảnh sát, để tránh bị phát hiện, Hưng yêu cầu các con bạc phải di chuyển bằng taxi, xe ôm hoặc đi bộ đến một địa điểm đã được hẹn trước, cách trang trại khoảng 1km. Sau khi các con bạc tập kết, Hưng sẽ cho đối tượng cảnh giới dùng xe máy chở từng người vào sâu bên trong trang trại.

Sới bạc là một địa điểm được xây dựng kiên cố, xung quanh bao bọc bởi hàng rào thép gai, cổng luôn khóa kín. Đặc biệt, Hưng còn bố trí 2 lớp cảnh giới nghiêm ngặt. Vòng ngoài gồm 3 đối tượng liên tục tuần tra trên các tuyến đường dẫn vào trang trại để cảnh báo từ xa. Vòng trong có 1 đối tượng chốt trực ngay tại cửa phòng tổ chức đánh bạc, sẵn sàng báo động.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 407 triệu đồng, 1 bộ bát đĩa sứ, 4 quân vị, cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên điều tra làm rõ.