Mạo danh Phó giám đốc Trung tâm VOV, ép chủ gara ô tô "nộp" 200 triệu đồng

Tối 16/11, Công an TP Hà Nội cho biết Đội Cảnh sát phản ứng nhanh Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội vừa bắt giữ Nguyễn Sỹ Thiết (33 tuổi, ở xã An Khánh, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Cảnh sát bắt giữ Nguyễn Sỹ Thiết (Ảnh: ANTĐ).

Trước đó, lúc 21h15 ngày 14/11, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh nhận được tin báo của người dân về việc xảy ra vụ cưỡng đoạt tài sản tại Khu đô thị Nam An Khánh.

Tổ công tác của Đội Cảnh sát phản ứng nhanh lập tức đến hiện trường kiểm tra, xác minh sự việc.

Bước đầu xác định, Thiết đã giả mạo Phó giám đốc Trung tâm VOV để đe dọa, yêu cầu anh Đ. (chủ gara ô tô) chuyển 200 triệu đồng, nếu không sẽ đăng tải thông tin bất lợi liên quan đến gara của anh Đ..

Tổ công tác đã bắt giữ đối tượng cùng tang vật và đưa về trụ sở Công an xã An Khánh.