Khởi tố nhóm phóng viên tống tiền hàng tỷ đồng doanh nghiệp ở Phú Quốc
(Dân trí) - Biết Công ty LHD phân lô bán nền trái phép tại Phú Quốc, nhóm phóng viên đã có hành vi đe dọa để cưỡng đoạt nhiều lần với số tiền hàng tỷ đồng.
Ngày 17/9, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa khởi tố 4 phóng viên có liên quan vụ án Công ty LHD phân lô, bán hàng nghìn nền đất ma ở Phú Quốc mà đơn vị điều tra, khởi tố từ năm 2024.
Các phóng viên bị khởi tố gồm: Lê Tiến Phong (39 tuổi) công tác tại báo Pháp luật Việt Nam; Trần Tam Điệp (41 tuổi) và Lê Nam Trung (49 tuổi), cùng công tác tại Đài truyền hình kỹ thuật số VTC); Vũ Văn Nam (48 tuổi) công tác tại Tạp chí Sức khỏe và môi trường.
Theo công an, tháng 10/2021, khi biết Công ty LHD đã thực hiện phân lô, bán nền trái phép tại dự án Làng hoa Phú Quốc, nhóm phóng viên nói trên đã lợi dụng vị trí công tác liên hệ nhóm lãnh đạo, quản lý công ty này để tống tiền.
Sau khi bàn bạc, Nam gặp ông Trần Văn Nguyên (một trong những quản lý của Công ty LHD) đe dọa sẽ đăng tin sai phạm nếu không đưa 300 triệu đồng. Ông Nguyên từ chối yêu cầu của Nam.
Ngày 7/12/2021, Điệp cho phát sóng một phóng sự trên VTC phản ánh việc phân lô, bán nền trái phép tại Phú Quốc và nhắc đến tên Công ty LHD. Lo sợ, Đặng Văn Lĩnh (quản lý Công ty LHD) đã ra Hà Nội gặp nhóm của Nam đưa 500 triệu đồng và hứa tặng mỗi người 3 nền đất tại dự án.
Ngay sau đó, Nam, Phong và Điệp đã đến văn phòng Công ty LHD để nhận đất.
Đến tháng 3/2022, nhóm lãnh đạo, quản lý Công ty LHD tiếp tục thực hiện dự án Làng Hoa Cửa Cạn cũng theo hình thức phân lô, bán nền trái phép.
Trung tiếp tục cho đăng phóng sự để Nam liên hệ Lĩnh yêu cầu đưa tiền để đổi lấy việc không tiếp tục phát sóng các phóng sự liên quan.
Lĩnh đồng ý và chuyển 400 triệu đồng vào tài khoản của Nam. Ngay sau đó, Nam chuyển lại 200 triệu đồng cho Trung theo thỏa thuận.
Hiện Nam và Trung bị bắt tạm giam về tội Cưỡng đoạt tài sản; Phong bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra. Riêng Điệp đang bị truy nã.
Liên quan vụ phân lô, bán nền của công ty LHD, trong năm 2024, Công an Phú Quốc đã khởi tố và bắt tạm giam bị can Lê Minh Điệp (34 tuổi), Đặng Văn Hùng (44 tuổi) và Đặng Văn Lĩnh (40 tuổi) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng này đã cùng nhau thành lập Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Phát triển LHĐ (gọi tắt là Công ty LHĐ) với ngành nghề môi giới, tư vấn kinh doanh bất động sản.
Từ 2021 đến 2022, cả 3 đặt cọc mua đất hoặc mua các thửa đất của nhiều người dân tại ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương; ấp 3, xã Cửa Cạn và lấn chiếm thêm phần đất suối, đất rừng đặc dụng bên ngoài.
Sau đó nhóm này tự ý san lấp mặt bằng, làm đường bê tông, cắm cột điện, kéo đường điện,... trái phép trên các thửa đất; thuê người làm bản vẽ sơ đồ phân lô trên giấy, tự đặt tên là: Dự án Khu dân cư K8, Dự án Khu dân cư Cửa Cạn (đều là dự án không có thật) rồi phân lô bán nền.
Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của hàng trăm khách hàng. Ngoài ra các đối tượng còn phân lô một số thửa đất khác trên địa bàn Phú Quốc.
Liên quan vụ án này của công ty này, một số cán bộ kiểm lâm cùng nhiều lãnh đạo xã ở Phú Quốc cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Nhận hối lộ.