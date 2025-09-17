Mang xăng đến đốt tiệm spa của người tình cũ rồi bỏ đi ăn nhậu

Ngày 17/9, Công an xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) cho biết đang điều tra, làm rõ vụ một tiệm spa trên địa bàn bị tạt xăng phóng hỏa.

Trước đó khoảng 16h30 ngày 16/9, chị T.T.N. (SN 1991, trú tại thôn Nhân Ân, xã Tuy Phước) cùng con gái đang ở tiệm spa T.N. do chị thuê mở tại thôn Huỳnh Mai, xã Tuy Phước thì phát hiện người đàn ông leo tường vào bên trong, mang xăng vào châm lửa đốt rồi bỏ đi.

Công an xã Tuy Phước làm việc với nghi phạm Đ.V.K. (Ảnh: Công an cung cấp).

Thấy ngọn lửa bùng lên, con gái chị N. hô hoán người dân, hàng xóm đến hỗ trợ dập tắt đám cháy. Tuy nhiên ngọn lửa bùng lên quá mạnh đã thiêu rụi nhiều tài sản, đồ vật trong tiệm spa.

Nhận tin báo, Công an xã Tuy Phước triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, nhanh chóng xác định nghi phạm là Đ.V.K. (SN 1979, trú tại phường Bình Định, tỉnh Gia Lai).

Nhiều vật dụng bên trong spa của chị N. bị thiêu rụi (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng 20h cùng ngày, công an xã phát hiện K. đang ăn uống trên địa bàn phường Bình Định nên mời về trụ sở để làm rõ.

Bước đầu, K. khai nhận từng có quan hệ tình cảm với chị N. trong nhiều năm nhưng đã chấm dứt. Khi biết chị này đang tìm hiểu người khác nên K. nảy sinh ghen tuông và thực hiện hành vi trên.