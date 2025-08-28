Vụ cháy 57 ki ốt ở Cà Mau: Nghi ghen tuông đốt nhà gây cháy lan cả chợ

Liên quan đến vụ cháy chợ xã ở Cà Mau, ngày 28/8, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án Hủy hoại tài sản để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, cơ quan điều tra đã tạm giữ khẩn cấp ông N.V.P. (63 tuổi), nghi phạm gây ra vụ cháy.

Ông P. hiện được điều trị tại bệnh viện, sức khỏe cơ bản ổn định.

Vụ cháy chợ xã ở Cà Mau gây thiệt hại hơn 20 tỷ đồng (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, ông P. sống chung như vợ chồng với bà T. (52 tuổi) tại ki ốt trong chợ xã Thanh Tùng. Ông P. làm nghề chạy đò còn bà T. buôn bán ở chợ.

Khoảng 11h30 ngày 22/8, hai người xảy ra mâu thuẫn nghi do ghen tuông, ông P. dùng dao chém bà T. bị thương. Bà T. chạy thoát ra ngoài và được người dân đưa đi cấp cứu.

Sau đó, ông P. mở khóa bình gas đốt nhà khiến lửa bùng phát, cháy lan cả khu chợ. Ông P. cũng bị thương.

Đến hơn 13h50 cùng ngày, lực lượng chức năng địa phương mới khống chế được đám cháy.

Qua báo cáo của UBND xã Thanh Tùng, vụ cháy làm 57 ki ốt của 32 hộ dân bị ảnh hưởng, ước thiệt hại tài sản hơn 20 tỷ đồng.

Một số hộ bị thiệt hại nặng từ 1 đến 4 tỷ đồng như: Hộ ông Bùi Hữu B. (cháy 8 ki ốt), ông Nguyễn Phát T. (4 ki ốt), ông Phan Hoàng K. (3 ki ốt), ông Đặng Minh C. (3 ki ốt), Lê Kim P. (2 ki ốt),...

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người dân bị thiệt hại. Lãnh đạo tỉnh Cà Mau yêu cầu xã Thanh Tùng và các đơn vị liên quan rà soát cụ thể thiệt hại, đưa ra phương án hỗ trợ kịp thời cho người dân.