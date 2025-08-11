Đổ xăng phóng hỏa căn chung cư ở Hà Nội vì ghen tuông

Ngày 11/8, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa tiếp nhận hồ sơ, điều tra vụ án có dấu hiệu tội Giết người.

Theo cơ quan chức năng, ngày 31/7, Nguyễn Ngọc Hoàng (42 tuổi, ở phường Yên Hoà, Hà Nội) mua một chai xăng với giá 7.000 đồng tại cây xăng sông Hồng (gần chung cư The Two Gamuda).

Nơi Hoàng (áo trắng) mua xăng (Ảnh: Công an Hà Nội).

Lúc 21h20 cùng ngày, Hoàng đổ xăng lên cửa căn hộ của L.T.T.H. (44 tuổi), tại chung cư The Two Gamuda, phường Hoàng Mai, rồi châm lửa đốt.

Rất may, hệ thống báo cháy của tòa nhà đã kịp thời hoạt động, cư dân cùng lực lượng bảo vệ đã nhanh chóng khống chế đám cháy, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng.

Bước đầu, Hoàng khai nhận động cơ gây án là ghen tuông tình ái.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Hoàng Mai đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, VKSND khu vực 3, VKSND TP Hà Nội khám nghiệm hiện trường.