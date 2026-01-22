Mang gần 1kg chất độc qua cửa khẩu để khai thác vàng

Ngày 22/1, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 thành phố Đà Nẵng cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Đào Văn Đôn (SN 1969, trú tại xã A Lưới 1, thành phố Huế) để điều tra về tội Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm.

Trước đó, ngày 14/1, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, thành phố Đà Nẵng, phối hợp với Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng và Hải quan cửa khẩu quốc tế Nam Giang, kiểm tra và phát hiện trong túi xách của Đôn có lọ nhựa chứa chất nghi là thủy ngân nên lập biên bản tạm giữ tang vật.

Cơ quan chức năng thi hành lệnh bắt bị can Đôn (thứ 3 từ trái qua) để tạm giam (Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 thành phố Đà Nẵng).

Hồ sơ vụ việc sau đó được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng giải quyết theo thẩm quyền.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 13/1, Đôn mang theo túi xách bên trong có một lọ nhựa chứa chất thủy ngân từ nhà mình tại xã A Lưới 1, thành phố Huế, đón xe khách đến cửa khẩu quốc tế Nam Giang xuất cảnh sang Lào, mục đích để khai thác vàng.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, khi Đôn đến cửa khẩu bị lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện một lọ nhựa nghi là thủy ngân và lập biên bản.

Qua giám định, cơ quan chức năng xác định chất chứa trong lọ nhựa của Đôn là thủy ngân (Hg), có khối lượng gần 1kg (thủy ngân là chất độc theo quy định của pháp luật).