Bắt giữ người đàn ông Trung Quốc bị truy nã trốn trong khách sạn

Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đang tạm giữ đối tượng Zhang Yuan (SN 1981, quốc tịch Trung Quốc) để tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý, đưa về nước.

Ngày 16/12, qua công tác trinh sát, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện Zhang Yuan đang lưu trú tại khách sạn ở đường Lê Văn Duyệt, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, có nhiều biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật.

Đối tượng Zhang Yuan (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Qua xác minh, cảnh sát đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ xác định Zhang Yuan là đối tượng có liên quan đến hành vi mở sòng bạc trái phép tại thành phố Thường Nhiệt, Trung Quốc và đang bị công an tại thành phố này ra lệnh truy nã.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Công an phường Sơn Trà bắt giữ đối tượng Zhang Yuan.