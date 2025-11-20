Tổ chức khai thác vàng trái phép, một đối tượng bị khởi tố

Ngày 20/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối tượng Trần Viết Lực (SN 1994, trú tại xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng).

Kết quả điều tra xác định, vào tháng 7, Trần Viết Lực cùng với Dương Trung Vũ (SN 1981, trú tại xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng) tổ chức thuê người khai thác vàng trái phép tại khu vực Hố Nước, thuộc thôn 5, xã Thạnh Bình.

Đối tượng Trần Viết Lực tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Khoảng 15h30 ngày 17/7, khi các đối tượng đang thực hiện hành vi khai thác vàng trái phép, lực lượng Công an xã Thạnh Bình phát hiện, bắt quả tang. Cơ quan công an thu giữ 838kg quặng đá có chứa hàm lượng vàng 2,4g/tấn.

Trước đó, Trần Viết Lực đã bị Công an huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam (cũ) xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác vàng trái phép.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định.